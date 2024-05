O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta quarta-feira, 8, que instaurou inquérito policial e iniciou as investigações sobre o feminicídio que ocorreu em um apartamento dentro de um condomínio localizado na avenida Hermes Fontes, no bairro Luzia, na Zona Sul de Aracaju. O investigado pelo crime foi preso em flagrante e é filho da vítima. O feminicídio aconteceu nessa terça-feira, 7.

De acordo com as informações policiais, a equipe plantonista do DHPP foi acionada para o local do crime, onde a Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe) da Polícia Militar já estava presente. A Polícia Militar havia sido informada de que o suspeito estaria mantendo a mãe em cárcere privado no apartamento.

Ainda conforme as informações policiais, a Cioe tentou negociar, sem qualquer resposta dos ocupantes do imóvel, motivando a entrada no apartamento, No imóvel, a equipe da Cioe verificou que a vítima já estava em óbito. O suspeito foi preso em flagrante.

Diante do fato, a equipe do DHPP diligenciou no local dos fatos. Testemunhas foram ouvidas e outras informações foram colhidas no local do crime. O suspeito do crime encontra-se preso. A investigação do DHPP também está atuando para identificar as circunstâncias em que o crime foi cometido.

A Polícia Civil solicita que outras informações que possam contribuir com as investigações sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.