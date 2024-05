Um médico foi agredido pelo pai de uma criança durante atendimento na noite do último domingo (05), no hospital São Luiz Gonzaga, no município de Itabaianinha.

A mãe da criança buscou a unidade hospitalar com a filha que estava com febre. O atendimento demorou e o pai da criança foi até o hospital, entrou no consultório médico e começou a discutir com o médico por conta da demora, foi quando o acusado agrediu o profissional da saúde com três tapas no braço.

Segundo informações apuradas pelo repórter Rogério Monteiro, o médico plantonista estava regulando uma paciente idosa para outro hospital e solicitou uma ambulância do SAMU para fazer a transferência, foi nesse momento que foi agredido pelo pai da criança.

O hospital São Luiz Gonzaga trabalha com atendimento de urgência e emergência, antes da agressão, o médico já tinha atendido uma gestante com suspeita de eclâmpsia que foi transferida por outra equipe do SAMU de suporte avançado (USA).

Por Rogério Monteiro