Na noite de domingo (26), o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreendeu uma motocicleta e prendeu um homem por adulteração de sinal veicular, em Lagarto.

A equipe realizava patrulhamento de rotina, pela avenida Brasília, quando visualizou um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta, e, ao notar a presença policial, ele ficou bastante nervoso.

Em virtude do comportamento, os PMs realizaram as buscas pessoal e veicular. Com o suspeito, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao prosseguir com a verificação do veículo, foi constatado que a moto estava com as numerações do chassi e do motor adulteradas.

Diante da situação, o envolvido e o objeto do ilícito foram conduzidos à delegacia para esclarecimento dos fatos.

Fonte: Ascom PM/SE