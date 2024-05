Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um casal por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Alagoas, em Estância. Caso aconteceu nessa quarta-feira, 1º.

Segundo informações policiais, a equipe patrulhava no bairro e notou um casal conversando com um homem que fugiu ao notar a presença da viatura. No procedimento de abordagem, os policiais apreenderam mais de 300 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Ainda segundo as informações policiais, eles estavam com uma criança de colo e disseram que entregavam a droga no município.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Estância.

Fonte: Ascom PM/SE