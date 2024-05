Policiais civis da Delegacia Regional de Estância cumpriram o mandado de prisão preventiva do terceiro suspeito de cometer o crime de tentativa de latrocínio no bairro Santa Cruz, em Estância, no dia 26 de março. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 6.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi agredida por três homens quando eles não encontraram grandes valores em dinheiro na casa.

A vítima precisou ser hospitalizada em estado de saúde grave, em razão das lesões sofridas, ficando internada por vários dias no Huse.

Ainda conforme as informações policiais, dois dos três investigados pelo crime foram presos ainda em flagrante, enquanto o terceiro fugiu.

Diante disso, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do terceiro envolvido no crime.

Após diligências, o terceiro investigado pelo crime foi encontrado e detido em cumprimento ao mandado de prisão.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.