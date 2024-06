Equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro (DAGV) cumpriu um mandado de busca domiciliar, no loteamento Mopom. Na ação policial, que ocorreu nesta sexta-feira, 21, foram apreendidas duas armas de fogo.

Segundo o delegado Fábio Kano, uma vítima de violência doméstica denunciou que estava sofrendo ameaças do ex-companheiro. “Ela apontou que o homem possuía armas de fogo em sua residência”, detalhou.

Diante do fato, a Polícia Civil solicitou o mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço do investigado. “Apreendemos uma espingarda e uma carabina, ambas sem registro”, acrescentou o delegado.

No momento da ação policial, o investigado não estava no imóvel. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).