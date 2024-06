Policiais civis da 7ª delegacia metropolitana (7ª DM) cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem de 55 anos condenado pelo crime de estupro. A ação policial ocorreu em Aquidabã, nesta terça-feira, 11.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em 2018, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

O investigado estava foragido da Justiça há três anos, sendo encontrado e preso em uma fazenda no município de Aquidabã, onde ele estava escondido.

A ação policial que resultou na prisão do investigado foi coordenada pelos delegados Henrique Tomiello e Hugo Leonardo.

Agora, o investigado já se encontra à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.