Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Vox Brasil e divulgada pela TV Atalaia mostra o cenário eleitoral em Sergipe para as eleições municipais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-04611/2024, e entrevistou 800 eleitores entre os dias 15 e 19 de setembro.

De acordo com os resultados da pesquisa estimulada, a candidata Emília Corrêa (PL) lidera a corrida com 34% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Luiz Roberto (PDT), com 19%, seguido de Yandra Moura (União Brasil), que alcançou 18%.

Outros nomes citados foram Danielle Garcia (MDB), com 8%, Candisse Carvalho (PT), com 6%, enquanto Niully Campos (PSOL) e Zé Paulo (Novo) registraram 1% cada. Felipe Vilanova (PCO) não pontuou.

Além disso, 8% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, e 4% não souberam ou preferiram não responder.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados refletirem a realidade, dentro da margem de erro.

O cenário reforça a liderança de Emília Corrêa e indica uma disputa acirrada entre Luiz Roberto e Yandra Moura pelo segundo lugar, faltando poucas semanas para as eleições.