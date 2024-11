Nesta terça-feira, 5, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), juntamente do Policiamento de Área, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Instituto Médico Legal (IML), da Criminalística , do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA) e de um empresa de remoção de veículos atendeu a ocorrência de sinistro de trânsito entre dois veículos na Rodovia SE-175. Uma pessoa veio a óbito e outras ficaram presas às ferragens.

As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender um sinistro de trânsito entre os municípios de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória.

Segundo informações do Ciosp, o sinistro demandou intervenção rápida e integrada entre as unidades de segurança pública e de saúde, diante da complexidade do sinistro. A colisão resultou em uma morte e deixou outras pessoas lesionadas e presas às ferragens.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, e os documentos de isolamento da área, balizamento, perícia e interdição do trânsito estão sendo confeccionados.