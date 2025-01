Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas. O fato aconteceu neste domingo (05), no Bairro Marcos Freire II, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Após receber informações de que um homem estaria realizando comércio ilícito de entorpecentes próximo a um Hospital do bairro citado acima, e que mantinha o depósito das drogas em sua residência nas imediações, os policiais do BPRp averiguaram a situação suspeita.

Assim, ao chegar ao local denunciado, foi possível avistar um homem com as características descritas, o qual tentou fugir. No entanto, a equipe procedeu com a busca pessoal e encontrou uma quantidade de substância análoga à maconha em seu bolso.

Onde o suspeito foi localizado, os policiais apreenderam mais de 18 quilogramas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma faca, embalagens plásticas do tipo “ziplock”, papel tipo filme e outros itens relacionados ao tráfico ilícito de drogas.

Diante disso, o suspeito que também responde pelo crime de homicídio foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das providências legais cabíveis.