Policiais da 2º Companhia Independente prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, neste domingo (05), no município de Barra dos Coqueiros.

Durante patrulhamento, a equipe da 2º CIPM suspeitou de um homem que aparentava estar com objeto na cintura.

Por isso, foi realizada a busca pessoal no suspeito, o qual foi flagrado com uma arma de fogo, calibre .38, carregada com cinco munições. Além disso, os policiais encontraram mais 12 munições intactas no bolso da jaqueta que o homem estava usando.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia local para adoção dos procedimentos legais cabíveis ao caso.