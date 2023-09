Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam dois homens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no Bairro Guajará, município de Nossa Senhora do Socorro. A ocorrência foi registrada na noite do sábado, 23.

Durante o patrulhamento reforçado na região, os policiais perceberam uma caminhonete com dois ocupantes, em manobras suspeitas.

No momento da abordagem e da revista veicular, os militares encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, carregada com 17 munições, além de duas facas e um montante em dinheiro que totalizou quase R$16 mil.

Os suspeitos se recusaram a apresentar a documentação do armamento e não comprovaram a origem do dinheiro. Eles também não souberam afirmar o valor da quantia que transportavam, dado que somente foi levantado após contagem minuciosa na delegacia, na presença do proprietário.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida à Delegacia Plantonista, onde o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante.

Vale ressaltar que o responsável pela pistola somente apresentou o documento de registro do armamento na delegacia, porém não possuía permissão para portá-la, configurando o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Ascom PM/SE