Na manhã desta quinta-feira (28), a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar, realizou a “Operação Meu Bairro mais Seguro” com o propósito de manter a Ordem Pública, assegurando a tranquilidade e a paz social. O objetivo da ação foi intensificar o policiamento ostensivo com abordagens e bloqueios na área dos bairros 18 do Forte, Santos Dumont e Siqueira Campos.

O major Moura, comandante da Operação, ressaltou que a missão foi executada com todo o efetivo do Batalhão, inclusive os policiais do serviço administrativo, além de contar com o apoio de unidades especializadas. “ A missão de hoje teve como principal objetivo a apreensão de armas e entorpecentes, bem como coibir os ilícitos penais. Todos os militares do Batalhão foram empregados em operações de bloqueio e saturação e contamos com o apoio das especializadas como BPChoque, BPTran, BPRP, Getam e Cipcães, além da Força Tática da unidade para compor essa força tarefa”.

Operações de reforço no policiamento vão continuar acontecendo constantemente em áreas que, segundo estudos sobre as manchas criminais, necessitam de maior atenção da Polícia Militar.

Fonte: Ascom PM/SE