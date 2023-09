Na tarde do último sábado, 23, policiais do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) fecharam uma rinha de galo que funcionava em uma residência no Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro. 28 galos com sinais de maus-tratos foram apreendidos, além de sete aves da fauna silvestre que eram criadas ilegalmente no local.

A equipe do Pelotão Ambiental foi acionada para atender a denúncia de que havia uma rinha de galo na localidade. No imóvel, os policiais constataram a existência de um evento destinados à briga de galos, além de várias jaulas utilizadas como cativeiros.

De acordo com a equipe do PPAmb, dezenas de pessoas fugiram ao perceberem a presença da viatura nas proximidades do endereço denunciado, restando apenas o proprietário. Lá, foram encontrados os 28 galos apreendidos, sendo que a maioria deles apresentava sangramentos e sinais de maus-tratos.

Na ação, os militares também apreenderam sete pássaros, que estavam sendo mantidos em gaiolas sem a devida licença ambiental.

Diante do flagrante de crime ambiental, o proprietário do local foi notificado, por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo crime de maus-tratos e pela criação ilegal de aves silvestres, para, posteriormente, responder no âmbito judicial.

Fonte: Ascom PM/SE