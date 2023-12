Internos do Presídio Militar do Estado de Sergipe (Presmil) participaram do 1º dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade (Enem PPL/2023). A prova foi realizada na própria unidade prisional, no Bairro Pereira Lobo em Aracaju/SE. A aplicação ocorreu nesta terça, 12.

É a primeira vez que essa modalidade de exame é aplicada no Presídio Militar. Fruto do esforço conjuntos entre a Chefia da PM/3, a Direção do Presmil e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

O projeto piloto teve a advogada Débora Varjão, como coordenadora de aplicação; a major Iris, como coordenadora pedagógica; o sargento Valdo, como chefe de sala; e o sargento Craveiro, como aplicador da prova.

Para o diretor do Presmil, tenente-coronel Walcyr, a participação dos internos em atividades escolares traz inúmeros benefícios como: disciplina, segurança, ressocialização, além da melhoria do comportamento.

A major Iris, mestra em Direitos Humanos e chefe do Setor Pedagógico, destacou que o Exame além de abrir portas para o acesso ao nível superior, também permite que os internos tenham o direito de remição da pena pelo estudo.

Os materiais preparatórios foram provenientes de doações de voluntários do Instituto de Identificação, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de uma escola particular da capital e da doação de um aluno do curso de medicina da Universidade Tiradentes.

Os internos também se preparam para a realização da prova por meio de palestras sobre o Enem e de revisão de véspera.

Fonte: Ascom PM/SE